Arsenal Psv 4-0 | l’eccezionale qualità dei gol della squadra di Arteta

(Di giovedì 21 settembre 2023) Il Man of the Match secondo l’Uefa è stato Martin Ødegaard, leader dell’che ha travolto il Psv con un 4-0 straordinario Il Man of the Match secondo l’Uefa è stato Martin Ødegaard, leader dell’che ha travolto il Psv con un 4-0 straordinario. Ed è significativo che il giocatore ritenuto il migliore sia stato quello che ha posto il sigillo definitivo, con la rete del poker arrivata a 20 minuti dal termine. La motivazione del riconoscimento è la seguente: «Ha controllato la partita, mostrando tecnica, visione e consapevolezza eccellenti. La prestazione da capitano è stata completata da uno splendido tiro da fuori area». I Gunners sono stati dominanti da subito, passando in vantaggio dopo appena 8 minuti, chiudendo la pratica prima dell’intervallo con altre due reti e crescendo nel secondo tempo nel possesso, quando non hanno corso il ...