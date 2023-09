Arrestato il giovane rapinatore di minorenni della Movida aversana

(Di giovedì 21 settembre 2023) Aversa. I CarabinieriStazione di Aversa, all’esito di un’attività di indagine diretta dalla ProcuraRepubblica di Napoli Nord, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza che dispone la misuracustodia cautelare in carcere nei confronti di P.D., emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli Nord su richiestaProcuraRepubblica di Napoli Nord. Le indagini, dirette dalla ProcuraRepubblica di Napoli Nord e condotte dai militariStazione Carabinieri di Aversa, nel mese di maggio, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti di P.D. – originario di Aversa – in quanto ritenuto responsabile di quattro rapine commesse ai danni di(16enni/17enni), consumate nel mese di aprile, nelle vie ...

14 Aversa (Caserta) - E' ritenuto responsabile di ben quattro rapine a danno di minorenni compiute nel centro di Aversa lo scorso aprile. Si tratta di unoriginario della stessa città normanna, P. D., finito in carcere, su ordine del tribunale di Napoli Nord, al termine di un'indagine condotta dai carabinieri della locale stazione.

Per tale motivo, il 25enne di Torre Annunziata con precedenti di polizia è stato tratto in arresto per porto in luogo pubblico di arma tipo guerra clandestina.Aversa, arrestato il terrore dei ragazzini: ritenuto responsabile di 4 rapine commesse ai danni di minorenni, consumate nel mese di aprile ...