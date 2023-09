Armi all’Azerbaigian | chiesti jet e fucili per 2 mld € e Crosetto cede | riscritte regole per armare paese in guerra

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 21 settembre 2023) 24 ore, tanto è durata l'offensiva dell'Azerbaijan in Nagorno-Karabakh. Abbastanza per assicurare, apparentemente, a Baku il controllo di una regione del proprioda anni scossa da fortissime spinte indipendentiste, motivate dalla presenza di una popolazione etnicamente e culturalmente armena c