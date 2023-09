Armenia accusa | pulizia etnica di Baku nel Nagorno - Karabakh

(Di giovedì 21 settembre 2023) L'ha avvertito le Nazioni Unite che l'Azerbaigian sta attuando una "" e sta commettendo un "crimine contro l'umanità" nel momento in cui ha ripreso il controllo della regione ...

L'ha avvertito le Nazioni Unite che l'Azerbaigian sta attuando una "pulizia etnica" e sta commettendo un "crimine contro l'umanità" nel momento in cui ha ripreso il controllo della regione ...... con l'annuncio di un cessare in fuoco e l'avvio di trattative, da domani, trae ... con l'intervento di Joe Biden e Volodymìyr Zelensky per mettere sottoil Cremlino. Che solo vent'...

L'Armenia ha accusato l'Azerbaigian di commettere un "crimine contro l'umanità" attraverso una "pulizia etnica" nel Nagorno-Karabakh. L'ambasciatore armeno ha chiesto alle Nazioni Unite di trattare la ...L'Armenia ha avvertito le Nazioni Unite che l'Azerbaigian sta attuando una "pulizia etnica" e sta commettendo un "crimine contro l'umanità" nel momento in cui ha ripreso il controllo della regione sep ...