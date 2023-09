Ariete | domani fuori il disco La notte | la tracklist

Leggi su spettacolo.eu

(Di giovedì 21 settembre 2023)pubblicail nuovoLa, anticipato dal singolo Rumore e che presenterà dal vivo nei palazzetti È La(Bomba Dischi) il nuovo album di inediti divenerdì 22 settembre, anticipato dal brano Rumore. Cantautrice iconica del nuovo panorama musicale italiano,si è fatta conoscere per la sua impronta malinconica e per il suo stile unico e personale, diventando di fatto tra le artiste di riferimento per la generazione Z. Laè undi confidenze, un diario segreto per la cantautrice su cui scrivere poesie d’amore e allo stesso tempo, un posto intimo in cui sfogare i pensieri e rimetterli in ordine.crea con le parole dimensioni profonde in cui ...