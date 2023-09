Area studi Mediobanca | nel ' 22 l' industria resiste all' inflazione | fatturato +30 | 9%; rispetto al record dell' 80 imprese più solide

(Di giovedì 21 settembre 2023) Nel 2022 l'all'; ile 2150 società italiane esaminate ha segnato nel 2022 un incremento annuo nominale del 30,9%, superando in valore assoluto i 1.000 miliardi di euro. L’ha chiuso il 2022 con vendite in aumento del 36,2%, ma senza le attività petr

...per valutare il miglior intervento, in particolare in chiave anti - sismica per scongiurare l'ipotesi di un crollo nella prospettiva - nemmeno troppo remota - di un forte terremoto nell'di ...E' quanto emerge dalla nuova edizione di 'Dati Cumulativi', l'indagine annuale realizzata dall'Mediobanca sulle società industriali e terziarie italiane di grande e media dimensione ...

**Imprese: Mediobanca, 'in 2022 cresce fatturato industria e terziario ... La Gazzetta del Mezzogiorno