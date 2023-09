Anziana truffata per 50mila euro | arrestato 23enne

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 21 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiOggi a Napoli i carabinieri della Compagnia di Sorrento, in esecuzione di un’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura della Repubblica, hanno proceduto all’arresto di undi Napoli, gravemente indiziato in ordine ad una truffa aggravata dalPetà avanzata della vittima, nonché dalla rilevante gravità del danno patrimoniale cagionato alla stessa. L’indagine, svolta dai militari della Stazione Carabinieri di Piano di Sorrento e coordinata dalla Procura della Repubblica, ha consentito di accertare che lo scorso 24 maggio 2023 1’odierno, in concorso con persone ancora non identificate, avrebbe truffato una donna 82 enne di Sant’Agnello, appropriandosi di denaro ...