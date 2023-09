Antonio Ricci | “Il vittimismo di Fazio è da Oscar A gennaio Barbara D’Urso vuoterà il sacco”

(Di giovedì 21 settembre 2023) Lunedì 25 settembre prenderà il via la 36esima edizione di “Striscia La Notizia” con la conduzione di Vanessa Incontrada e

Il sottotitolo di questa edizione 'Quest'anno siamo 'La voce della veggenza' perché abbiamo anticipato tante cose', ha raccontatonel corso di conferenza stampa. 'La veggenza, il vedere ......PRENCIPE MARCO MARSILIO RICCARDO TOTO FRANCESCO TUMMINELLO MARIANNA TRIOLO NICOLA CAMPITELLI PASQUALE SALZANO ALESSANDRAGUERINO TESTA LORENZO SOSPIRI SARA MARCOZZI LORENZA DATTOLID'...

Barbara D'Urso, Antonio Ricci: «Non può venire a Striscia, a gennaio vuoterà il sacco. Myrta Merlino Mai segu ilmessaggero.it

Barbara D'Urso, Antonio Ricci: "Mi ha detto no per questioni legali, ma vuoterà il sacco" Liberoquotidiano.it

Antonio Ricci, il celebre produttore e creatore dietro il popolare programma satirico "Striscia la notizia" di Canale5, non ha mai avuto paura di dire ciò che pensa. Conosciuto da molti come una perso ...Al via dal 25 settembre su Canale 5 con Vanessa Incontrada e Alessandro Siani alla conduzione. Confermate le veline Anastasia Ronca e Cosmary Fasanelli ...