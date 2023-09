Antonio Ricci | “Fazio ha fatto bene a lasciare la Rai | la sua scena da vittima è da Oscar” E su Barbara D’Urso | “Mi ha detto che a gennaio vuoterà il sacco”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 settembre 2023) Alessandro Siani con Vanessa Incontrada inaugureranno la 36esima edizione del tg satirico di“Striscia La Notizia” che quest’anno chiuderà alle 21:25. “In passato chiudevamo più tardi per sopperire alla debolezza del prime time della Rete. Adesso l’azienda è sicura di avere prime serate forti, quindi noi ci ritiriamo prima”, ha. Confermate le veline Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca e la squadra di inviati sparsi per l’Italia. Gli altri conduttori che si avvicenderanno nei prossimi mesi saranno Roberto Lipari e Sergio Friscia, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, mentre Gerry Scotti avrà al suo fianco prima Francesca Manzini e poi Michelle Hunziker. Tra le novità di questa edizione c’è Giuseppe Longinotti che debutterà come imitatore nei panni della segretaria del PD Elly Schlein. La sigla di ...