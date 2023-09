Anticipazioni Amici 23 del 21 09 23 | gli ospiti in studio e i nuovi allievi della scuola

Leggi su isaechia

(Di giovedì 21 settembre 2023) La nuova edizione di, di Maria de Filippi sta scaldando i motori, e la prima puntata andrà in onda domenica 24 settembre su Canale 5. Siamo in grado di fornirvi leprima registrazione ufficialepuntata grazie ai colleghi diNews, che ci hanno fatto sapere: Mattia è entrato in, ha consegnato la coppa e ha fatto un discorso di incoraggiamento a tutti i ragazzi presenti. Subito dopo il ballerino si è preso i complimenti di Maria De Filippi per essere entrato a far parte del cast di Mare Fuori.J-Ax, Angelina – che settimana prossima tornerà inper presentare il prossimo inedito – e Cristiano Malgioglio. Oltre a loro? Annalisa, Stash e Ciro Immobile, ma anche Tananai, Francesco Arca, Rosa Diletta ...