Annullata la condanna di Boateng per violenze contro l’ex compagna

(Di giovedì 21 settembre 2023) Si era chiusa a novembre 202 la scioccante vicenda che ha coinvolto Jerome, accusato di ingiurie e violenza nei confronti delfidanzata suicida, Kasia Lenhardt,giocatore del Bayern Monaco è statoto a risarcire la donna con una multa pari a 1,2 milioni di euro, cifra che dovrà essere elargita giornalmente (10 mila euro al giorno per 120 giorni). Oggi la giustizia tedesca ha annullato ladel difensore Jérômeper violenzala sua ex, e ha ordinato un nuovo procedimento per gli stessi fatti risalenti al 2018. Sono stati invocati vizi procedurali e un nuovo processo avrà luogo in una data ancora sconosciuta. La giustizia ha dato ragione alla difesa di, che ha contestato il ...

patrick lumumba arriva in cassazione per la sentenza del processo sull'omicidio di meredith kercher 3c2740e - Amanda Knox chiede che vengala, definitiva, a tre anni di reclusione per calunnia nei confronti di Patrick Lumumba legata al processo per ...Attualità Amanda Knox chiede l'annullamento della pena per calunnia verso Lumumb[...] Amanda Knox chiede a gran voce che le vengala(già definitiva) a tre a [...] Foto in cui l'...

Il Giudice Sportivo si è espresso a distanza di tempo, in merito ai fatti che erano accaduti al Diego Armando Maradona.L’avvocato deposita allora il ricorso per revisione che la quinta sezione della Corte di Appello di Milano accoglie con sentenza il 9 settembre 2022 annullando la condanna di 6 anni e disponendo ...