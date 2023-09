Animali in premio in una lotteria | Oipa scrive a Sindaco e Vescovo per la revoca

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 21 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi mettono in palio agnelli vitelli, maiali, conigli, galline e polli in una festa organizzata in onore di San Francesco d’Assisi in un convento francescano. È paradossale, ma è quel che accade ogni anno a Padula, in provincia di Salerno. Gli, tanto amati dal Santo di Assisi, vengono dati income fossero oggetti. Per questo, l’Organizzazione internazionale protezione) ha inviato, tramite il proprio Ufficio legale, un’istanza al, Michela Cimino, e aldella Diocesi, Antonio De Luca, affinché sia annullata la “Riffa degli agnelli” in programma il prossimo 8 ottobre nell’ambito dei festeggiamenti nel Convento di San Francesco del piccolo Comune del Cilento. L’associazione si riserva d’intervenire nelle sedi opportune ...