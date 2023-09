Andrè Onana | come gode l' Inter | non solo la papera | tutte le cifre impietose

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 settembre 2023) Autore di una grande stagione con la maglia dell', in estate Andréha detto addio per passare al Manchester United. Ma l'inizio di stagione in Inghilterra non è stato proprio idilliaco,dimostra il grave errore nella sfida di Champions contro il Bayer Monaco. L'ex portiere dell', infatti, si è fatto scivolare sotto i guantoni un pallone all'apparenza innocuo tirato da Leroy Sané verso la porta degli inglesi. Resosi conto dell'erroraccio, non il primo in questa stagione, il camerunense si è accasciato sul prato dell'Allianz Arena: è stato l'1-0 per i bavaresi, che poi hanno raddoppiato dopo 4 minuti con Gnabry. Alla fine la sfida è finita con un pirotecnico 4-3 per i tedeschi, primi solitari nel Gruppo A dato il pari per 1-1 tra Galatasaray e Copenaghen., cleen sheet ...