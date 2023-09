Anastasia Kusmina denuncia | “Molestata alle poste mentre spedivo un pacco I lupi si incontrano a tutte le ore”

(Di giovedì 21 settembre 2023) «Sto provando a girare questo video da mezz'ora quindi la faccio breve. Eroa inviare un, lunedì a mezzogiorno e mezzo. Mi chiamano a uno sportello e lo sportellista era impegnato a fare qualcosa al cellulare a fare qualcosa, lui mi chiede: ma tu sai tagliare i video che sei più giovane? Come si fa? Puoi aiutarmi? Gli dico: va bene certo. Lui mi fa: puoi aiutarmi. Faccio: va bene....

L’episodio di molestie, avvenuto lunedì scorso in un ufficio postale di Roma, è stato raccontato sui social da Anastasia Kuzmina, ballerina ucraina, da 10 anni nel cast di Ballando con le stelle ...Così Anastasia Kuzmina, ballerina ucraina di Ballando con le stelle, denuncia in un video su Instagram le molestie ricevute in un ufficio postale. «Vabbè ve la faccio più breve possibile. Lunedì ...