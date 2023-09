Amici 23 | spoiler prima puntata | i nomi dei nuovi concorrenti

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 21 settembre 2023) Si è appena conclusa laregistrazione di23. Lache dà il debutto a questa nuova edizione del talent show di Maria De Filippi, sarà trasmessa domenica 24 settembre 2023. In questi minuti stanno trapelando le prime informazioni rispetto a quello che è accaduto durante alla registrazione. Tanti gli ospiti dell’appuntamento per far partire al meglio questo23 ma tantissimi, soprattutto, iche sono entrati nella scuola più ambita d’Italia per inseguire il loro sogno nel canto o nel ballo. Pronti a conoscerli?23, anticipazioni: le maglie consegnate dagli ospiti In questadi23, le ...