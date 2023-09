Ambulante ucciso | il perito | “Ferlazzo è capace di intendere e volere”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 21 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSussiste un “disturbo di personalità significativo“, su un “paziente psichiatrico a tutti gli effetti“, ma non si riscontra alcun vizio né totale né parziale di mente nella perizia su Filippo, 32 anni, salernitano, che il 29 luglio 2022 lungo il corso principale di Civitanova Marche (Macerata), uccise Alika Ogorchukwu, unnigeriano di 39 anni, che aveva chiesto l’elemosina all’imputato e alla compagna, a cui aveva toccato un braccio:lo aveva colpito con la stampella che il nigeriano usava per camminare, poi era salito sopra di lui a cavalcioni, schiacciandogli il collo e la testa. E’ stato discusso ieri davanti alla Corte d’Assise di Macerata, come riportano media locali, l’esito della perizia, redatta dallo psichiatra Renato Ariatti, che conferma la capacità di ...