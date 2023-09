"E' in corso una pulizia etnica a tutto campo, quello che sta accadendo davanti ai nostri occhi è la Srebrenica del ventunesimo secolo e la comunità internazionale che ha tutti gli strumenti per ...Dopo la firma della Dichiarazione Trilaterale nel novembre 2020, l'aveva l'obbligo di ritirare tutte le sue forze armate dai nostri territori, ma non lo ha fatto. Al contrario, per quasi tre ...

Amb. Armenia in Ue, in corso la Srebrenica del XXI secolo Agenzia ANSA

L'ambasciatore Aslanov: abbiamo il diritto di eliminare le zone grigie in Azerbaigian AGI - Agenzia Italia

"E' in corso una pulizia etnica a tutto campo, quello che sta accadendo davanti ai nostri occhi è la Srebrenica del ventunesimo secolo e la comunità internazionale che ha tutti gli strumenti per imped ...Les milícies armènies de l’enclavament de l’Alt Karabakh acusen l’exèrcit àzeri de violar l’alto el foc en ple inici, aquest dijous, de les negociacions bilaterals per abordar la integració de la regi ...