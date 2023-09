Amazon svela i piani per l’intelligenza artificiale su Alexa

(Di giovedì 21 settembre 2023) (Adnkronos) –.com sta potenziando il suo servizio vocale basato su cloud, noto come, con la tecnologia di intelligenzagenerativa, così da poter conversare in maniera più simile a un essere umano, ha annunciato l’azienda mercoledì. Durante l’evento di presentazione dei prodotti del 2023,hato i propriper l’introduzione delgenerativa per dispositivi, sia quelli nuovi che quelli esistenti, come gli Echo. L’assistente tecnologico che trova spazio su milioni dicucina in tutto il mondo sarà presto in grado di interagire con le persone in un modo più umano, ha dichiarato, il cui valore azionario è aumentato di oltre ...

ha dovuto studiare i modi in cui le persone fanno conversazione e ha cercato di sfruttare l'hardware dei dispositivi Echo per cercare di offrire ad Alexa quello che ovviamente ad un assistente ...L'assistente tecnologico che trova spazio su milioni di piani cucina in tutto il mondo sarà presto in grado di interagire con le persone in un modo più umano, ha dichiarato, il cui valore ...

Amazon svela la nuova Alexa: parla e capisce come una persona. La magia dell'AI entra in casa DDay.it

Amazon svela il suo Fire TV Stick più avanzato di sempre e la sua prima Soundbar Everyeye Tech

Durante l'evento di presentazione dei prodotti del 2023, Amazon ha svelato i propri piani per l’introduzione dell’intelligenza artificiale generativa per dispositivi Alexa, sia quelli nuovi che quelli ...Amazon ha sollevato il sipario sui suoi ultimi prodotti Echo Hub ed Echo Show 8, portando l’intelligenza artificiale e la domotica a nuove vette. In questo articolo, esploreremo le ultime novità che A ...