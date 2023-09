Alzheimer Bergamo | insieme ai familiari degli ammalati contro la solitudine

Gentilezza è la parola più pronunciata ieri sera nella Sala Libretti del nostro quotidiano. L'incontro, per celebrare la Giornata mondiale dell', aveva per tema: "Brescia ecittà gentili amiche delle persone con demenza" (potete rivedere l'incontro qui ). No, nessuna retorica. Il progetto, nell'anno in cui le due realtà sono ...L'è tra le patologie sempre più diffuse all'interno della nostra società e in occasione ... Il tutto si inserisce nell'ambito di Bresciacapitale italiana della cultura 2023 ed è il ...

Cooperativa Giotto che li ha realizzati ne ha studiato i benefici con l’Università di Padova. I pazienti ricordano di più il passato, riconoscono di più le persone, sono meno ansiosi ...Per «Il filo delle idee» nella Sala Libretti del Giornale di Brescia si è tenuto l'incontro dedicato alla malattia ...