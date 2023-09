Almeria – Valencia – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 21 settembre 2023) Ilcercherà di sfruttare l’ottima vittoria contro l’Atletico Madrid quando continuerà la sua campagna di Liga in trasferta contro il difficilesabato 23 settembre sera. I Los Che hanno vinto 3-0 contro l’Atletico al Mestalla lo scorso fine settimana, mentre l’, che è in fondo alla classifica con un solo punto, entrerà in campo dopo la sconfitta per 2-1 a Villarreal. Il calcio di inizio diè previsto alle 21 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreL’è una delle due sole squadre – l’altra è il Las Palmas – a non aver ancora ottenuto una vittoria nella Liga in questa stagione, con un bilancio di un pareggio e quattro sconfitte che ...