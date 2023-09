Alluminio e riciclo degli imballaggi | l’Italia sul tetto Ue I numeri di Cial

(Di giovedì 21 settembre 2023)è al primo posto in Europa per ilin. Lo dicono i dati presentati nei giorni scorsi da, il Consorzio del sistema Conai che ricicla gliin, in una conferenza su “: Italia leader in Europa. Rischi e opportunità nei nuovi scenari economici e normativi”. I, dunque. Il 73,6% dell’immesso al consumo viene avviato a(60 mila 200 tonnellate), un traguardo che ha già consentito di superare con largo margine gli obiettivi comunitari fissati per il 2025 (50%) e il 2030 (60%). Tanto per capire l’efficienza del sistema italiano, ildelle sole lattine per bevande supera il ...

L’industria italiana è un’eccellenza in Europa e l’alluminio è un materiale perfetto per il riciclo: il 75 per cento di quello prodotto negli ultimi 125 anni è ancora in circolazione.Così Roberta Niboli, Past President di Assiral, Associazione Italiana Raffinatori Alluminio, in occasione della conferenza 'Riciclo Alluminio: Italia leader in Europa. Rischi e opportunità nei nuovi s ...