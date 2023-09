Allcore Spa presenta Jacash

Leggi su lombardiaeconomy

(Di giovedì 21 settembre 2023) , la nuova piattaforma di invoice trading per le PMI che anticipa il 90% delle fatture PRO SOLUTOè nata per soccorrere le PMI italiane schiacciate tra ritardi nei pagamenti delle fatture e stretta sul credito bancario, consentendo di avere subito disponibile capitale circolante per proseguire con l’attivitàSpa, leader nel settore della consulenza e dei servizi per le PMI, è lieta di annunciare il lancio ufficiale della sua innovativa piattaforma di invoice trading. Progettata appositamente per le PMI (Srl o Spa) con un fatturato annuo superiore a 500 mila euro, offre un’opportunità unica per ottimizzare la gestione del capitale circolante e accelerare la crescita aziendale. L’invoice trading è infatti usato dalle PMI soprattutto per fronteggiare la lentezza dei pagamenti che caratterizza il nostro Paese. In ...