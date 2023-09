Allarme teen gang | dagli Orfanelli alla Paranza | ecco la mappa

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 21 settembre 2023) Risse, percosse, lesioni, atti di bullismo: un fenomeno che esteso in tutta Italia L’ultimo, clamoroso caso risale a mercoledì: un 15enne accoltellato all’istituto scolastico ‘Marie Curie’ di Ponticelli da un compagno di scuola 17enne, poi denunciato per lesioni personali aggravate. Ma i casi di violenza tra giovanissimi sembrano diventare via via più frequenti. Gli ultimi cinque anni hanno visto questo fenomeno crescere e creare unsociale sempre più diffuso, con episodi man mano più agghiaccianti: da quello – per restare a Napoli – di Arturo Puoti, il 17enne che nel dicembre 2017 venne accoltellatogola da una babya via Foria, fino a quelli più recenti come le violenze sulle ragazzine di Caivano e l’omicidio del giovane musicista napoletano Giovanbattista Cutolo, ucciso per niente da un 17enne dei ...