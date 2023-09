Alla libreria Edison domenica 1° ottobre | la presentazione di “Tarot La Via Reale”

Leggi su lortica

(Di giovedì 21 settembre 2023), alle ore 17, presso lain via Risorgimento 31, ad Arezzo, lo scrittore, editore indipendente, critico musicale Marco Grosso presenta il suo secondo libro, “La Via”. Grosso, che come giornalista ha scritto in passato su alcune testate locali, ha poi collaborato con alcune riviste a tiratura nazionale in edicola, come critico musicale, espandendo la sua attività con edizioni indipendenti musicali apprezzate sia in Italia che in tutto il mondo.La Viadegli Arcani Maggiori dei Tarocchi è un libro sapienziale antico, la cui origine si perde nella notte dei tempi. In ventidue immagini, archetipi, simboli, lettere, numeri, colori, rimandano a significati molto profondi, celati dall’apparenza di un ...