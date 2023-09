Alguacil | «Siamo orgogliosi della prestazione | quella è l’Inter!»

(Di giovedì 21 settembre 2023) L’allenatoreReal Sociedadha parlato con Prime Videopartita pareggiata contro l’Inter in casa.cita la grande: «Spero che i nostri tifosi abbiano apprezzato, siano, almeno fin quando abbiamo pareggiato. Abbiamo fatto tutto ciò che era possibile per vincere, abbiamo giocato una partita incredibile. Un gran peccato aver subito questo gol negli ultimi minuti.di come abbiamo giocato, ma è l’Inter. Meritiamo applausi» Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazionefonte (Inter-News) e il link al contenuto ...

Commenta per primo Amaro in bocca per Imanol, allenatore della Real Sociedad che ha dominato l'Inter salvo poi trovarsi soltanto con un ... noi lo, anche se non abbiamo vinto. Pareggiare ...qui per vincere . Arriviamo con determinazione, con ambizione e anche con fiducia". Così ... All.:. Inter (3 - 5 - 2): 1 Sommer, 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 ...

A San Sebastian si vede uno dei volti peggiori dei nerazzurri in Europa sotto la gestione Inzaghi, che sbaglia la formazione iniziale e si corregge in ritardo Una brutta Inter, almeno per 65 minuti ...