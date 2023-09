Albano e Romina di nuovo nonni | Romina Carrisi incinta | chi è il compagno | 17 anni più grande

(Di giovedì 21 settembre 2023) La famigliasi allarga! A quanto pare la giovaneè in attesa del suo primo figlio. A confermare la lieta notizia il settimanale Diva e Donna, che ha pubblicato uno scatto in cui si vede la 36enne sfiorarsi il ventre pronunciato sotto un abito verde. Non si sa ancora chi sia il L'articolo proviene da KontroKultura.

... Anche i Donnalisi sono stati tanto amati e anche oggi si spera in un ritorno, un po' come. Io ad oggi sinceramente non lo so perché non avendo avuto più contatti non ho idea. Queste ...Sugli impegni che lo attenderanno nei prossimi mesi l' ex marito diPower ha inoltre confermato che parteciperà allo show di Gerry Scotti nei panni di giurato: 'Adesso sono in partenza per un ...

"Al Bano e Romina Power nonni: la figlia Romina è incinta" Today.it

Al Bano e Romina Power presto nonni La figlia Romina Jr. sarebbe incinta La Gazzetta dello Sport

Bebè in arrivo per Romina Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power. Questa l’indiscrezione lanciata dal settimanale Diva e Donna, che ha annunciato la novità con una foto che immortala la figlia ...Romina Carrisi sarebbe in attesa del suo primo figlio. A lanciare l'indiscrezione è stato il settimanale Diva e Donna che, nell’ultimo numero in edicola, dà per certa la notizia, pubblicando anche ...