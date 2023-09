Al via il nuovo bando di partecipazione alla seconda edizione del Premio Film Impresa di Unindustria

... in programma oggi, 21 settembre, inVerbano 8. 'Avremo 14 modelle che indossano total look in ... ma ci sembrava corretto mettere in mostra ilcorso di Jacob Cohën partendo da quello che ...LE PECULIARITÀ GARMIN DELVIVOACTIVE 5 Passando alle caratteristiche distintive, Il ...

Eni: al via nuovo buyback Borse.it

Registro imprese, al via nuovo appuntamento formativo laprovinciadicivitavecchia.it

Contro il caro-scuola, le famiglie adottano un approccio quasi di austerity: 8 studenti su 10 non hanno cambiato lo zaino, 4 su 10 hanno rinunciato al diario rimpiazzandolo con App o prodotti cartacei ...Al suo arrivo, il Premier Meloni insieme al ministro per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il PNRR Raffaele Fitto, effettua, a bordo di una motovedetta della Guardia di Finanza, un ...