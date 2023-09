Al Bano e Romina Power | la figlia Romina Carrisi è incinta | pronti a diventare di nuovo nonni

(Di giovedì 21 settembre 2023) Ladi Al. Ad “annunciare” la gravidanza della 36enne ci pensano alcune foto molto sospette in cui accarezza dolcemente la pancia.è molto riservata sulla sua vita privata e, per questo motivo, non ha ancora confermato né smentito la notizia. La sua storia d’amore con Stefano Rastelli, regista Rai di 53 anni, va a gonfie vele da oltre un anno e mezzo, ma le foto della coppia sono molto rare.e Stefano Rastelli, la storia d’amore La storia d’amore trae Stefano Rastelli è nata oltre un anno ...

Alancora nonni. Intanto Ale la ex moglie festeggiano insieme la novità. Stando alle indiscrezioni diffuse da Diva e Donna , Ci sono forti possibilità che la loro secondogenita ...Per il settimanale ci sarebbero pochi dubbi: la figlia di AlPower in dolce attesa La 36enne sorpresa in strada con forme più arrotondate mentre si accarezza il ventre Per Diva e Donna non ci sarebbero dubbi. Il settimanale lancia la bomba in ...

Romina Carrisi sarebbe in attesa del suo primo figlio. A lanciare l'indiscrezione è stato il settimanale Diva e Donna che, nell’ultimo numero in edicola, dà per certa la notizia, pubblicando anche ...Mentre Loredana Lecciso spiega finalmente cosa è successo al compleanno-gate di Al Bano, si parla della possibilità che lui e Romina diventino di nuovo nonni ...