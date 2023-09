Agrifood Future | cena di chiusura per la manifestazione

(Di giovedì 21 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è conclusa ieri sera, con una “social dinner” per 500 persone, la prima edizione diche per cinque giorni ha visto Salerno al centro del dibattito nazionale sul futuro del settore dell’agroindustria. La lunga tavolata sul lungomare di Salerno ha coinvolto le mense cittadine che si occupano degli indigenti e il banco alimentare, sintetizzando alcuni dei temi che hanno animato la cinque giorni di confronto sul futuro del cibo: il senso di comunità e la lotta allo spreco alimentare. Laè stata supervisionata da Alfonso Iaccarino, chef del ristorante stellato “Don Alfonso 1890”, che ha guidato una squadra di studenti dell’Istituto Alberghiero “Roberto Virtuoso” di Salerno. I giovani chef hanno preparato le pietanze utilizzando le eccedenze delle ...

Una fotografia dei principali trend dell'innovazione nei settoriTech & FoodTech e la promozione dell'incontro tra i soggetti promotori dell'innovazione "... l'evento 'Feeding The: ...Di questo e altro si discuterà nella conferenza di Parma, intitolatamicrobiota as a tool for a sustainable. Il tema portante dei lavori congressuali sarà dedicato a comprendere gli ...

Agrifood Future, un successo la prima edizione - Economia e politica - AgroNotizie Agronotizie

Agrifood Future, premio alla carriera al Don Alfonso 1890 di Massa Lubrense ilmattino.it

L’AQUILA– L’Agrifood sostenibile abruzzese continua la conquista dei mercati mondiali attraverso la partecipazione al format di cene, degustazioni ed eventi all’interno dei cartelloni di importanti fe ...Nel Regno Unito, in Francia e in Spagna la burrata è tra i piatti più ricercati e compete con quelli tradizionali del posto. E, soprattutto, soppianta la mozzarella come simbolo del Made in Italy case ...