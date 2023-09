Agricoltore sposta un vecchio sacco di terriccio | la migliaia di api nascoste sotto lo aggrediscono e lo uccidono

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 settembre 2023) “Ci sono api che pungono e non producono alcun miele e ci sono api che non pungono e producono il miglior miele”, è questa una delle celebri frasi di Wesley D’amico, pittore brasiliano. Espressione che richiama ciò che successo ad un uomo di 59 anni, aggredito dadi api. Deceduto a seguito delle innumerevoli punture, l’uomo –del Kentucky, negli Usa – stavando undi, quando tantissime api sono uscite in massa, uccidendo il malcapitato. Le api, al momento dell’aggressione, si trovavano proprio dietro aldi terra. Una location inusuale che ha colto di sorpresa l’uomo. I familiari, vedendolo a terra, hanno iniziato a eseguire la rianimazione cardiopolmonare. Portato d’urgenza all’ospedale, non c’è stato nulla da ...