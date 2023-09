Adriatica Ionica Race 2023 | Alexey Lutsenko il favorito per la quinta edizione

(Di giovedì 21 settembre 2023) Appuntamento da domani con ladell’. La breve corsa a tappe organizzata da Moreno Argentin ancora non è esplosa del tutto e infatti avrà al via una startlist non di livello eccezionale, con solamente due squadre World Tour e pochissime stelle internazionali presenti. Tre le tappe: ci si sposta tra Abruzzo, Puglia e Calabria, con tante salite da percorrere. Occhio soprattutto alla prima, lunghissima, frazione abruzzese che avrà oltre tremila metri di dislivello. L’uomo più atteso è il campione kazako. Il capitano dell’Astana Qazaqstan è reduce dal trionfo del Memorial Pantani, sulle strade italiane si è sempre disimpegnato al meglio e dunque parte con il ruolo di grande. A provare a sfidarlo ...

Sono tornato dal Canada che non ero al top della condizione e oggi ci tenevo a dare un gran segnale, per un finale di stagione dedicato all'Race e al Giro di Lombardia con arrivo ...Il grande ciclismo arriva a Crotone con la "Race". Il 24 settembre la città ospiterà l'arrivo della tappa conclusiva della prestigiosa corsa che decreterà il vincitore di una gara che è già uno dei più importanti appuntamenti ...

Appuntamento da domani con la quinta edizione dell'Adriatica Ionica Race. La breve corsa a tappe organizzata da Moreno Argentin ancora non è esplosa del tutto e infatti avrà al via una startlist non ...