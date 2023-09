Addio a Carlo Gobbi | il ' decano' dei giornalisti del Volley

(Di giovedì 21 settembre 2023) In Aggiornamento: Si è spento nella notte a 82 anni, storico giornalista della Gazzetta dello Sport e per oltre 40 anni punto di riferimento della pallavolo per la carta stampata. La lunghissima carriera di, legata ale a tanti altri sport, gli era valsa il ...

A comunicare la sua scomparsa è stato il figlio Raimondo su facebook, sottolineando come da vero "Alpino"non abbia mai perso la speranza di vivere. Gobbi, fin dalla prima edizione membro della ...Anche la Federvolley si è unita al lutto per la scomparsa di Gobbi: "Oggi perdiamo un grande giornalista e una grandissima persona le parole del presidente Manfrediha rappresentato un ...

Carlo Gobbi è morto, addio a una colonna della Gazzetta - La ... La Gazzetta dello Sport

Addio a Carlo Gobbi, storico giornalista inventore del “Trofeo Gazzetta”: i suoi racconti dal rugby al volley ilmessaggero.it

