Addio a Carlo Gobbi | giornalista decano del volley e cantore degli sport minori

(Di giovedì 21 settembre 2023) Era una leggenda in Gazzetta,. Seguiva decine die per ognuno proponeva almeno una notizia al giorno, quando internet non esisteva. Per tutti erane, ex alpino, amante della buona ...

Anche la Federvolley si è unita al lutto per la scomparsa di Gobbi: "Oggi perdiamo un grande giornalista e una grandissima persona le parole del presidente Manfrediha rappresentato un ...seguiva con passione quasi maniacale grandi campioni e i giovani debuttanti, oracolo per discipline che senza di lui non avrebbero mai conosciuto la dignità di una notizia o di un articolo. l'...

Carlo Gobbi è morto, addio a una colonna della Gazzetta - La ... La Gazzetta dello Sport

Addio a Carlo Gobbi, storico giornalista inventore del “Trofeo Gazzetta”: i suoi racconti dal rugby al volley ilmessaggero.it

