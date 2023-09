Acciaieria Metinvest | Regione boccia progetto in Aussa - Corno

L'non è il progetto ideale per la zona dell'Aussa Corno. Lo ha detto oggi l'assessore ... Già a inizio seduta l'assessore aveva sottolineato che la proposta di uno stabilimento- ...Il Presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha boccia il progetto degli ucraini di(gli stessi dell'Azovstal) di costruire ...

Acciaieria Metinvest: Commissioni esaminano il progetto Agenzia ANSA

Progetto acciaieria, in Consiglio i motivi della bocciatura RaiNews

L'acciaieria non è il progetto ideale per la zona dell'Aussa ... Già a inizio seduta l'assessore aveva sottolineato che la proposta di uno stabilimento Metinvest-Danieli, fosse "molto articolata, in ...Metinvest B.V. e Danieli, in particolare il presidente della Danieli, Gianpietro Benedetti, nonostante l'invito, non saranno presenti al dibattito in Commissione II e IV sulla realizzazione di una ...