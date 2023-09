A caccia del vedovo d’oro | la trama del film

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 21 settembre 2023) Ladi Adelsegue Steven Beard (interpretato da Eli Gabay) – un affascinante multimilionario ormai da tempo in pensione – e del suo incontro con Celeste, appariscente cameriera molto più giovane di lui. Dall’incontro si passa a bruciare ogni tipo di tappa in rapida successione: convivenza, matrimonio e così via. Per Celeste significa un cambio di vita radicale. Ma nonostante ogni sua richiesta venga esaudita, la donna non sembra in grado di accontentarsi e davanti ai primi ostacoli inizia a pensare a soluzioni drastiche. Steven Beard e Celeste si conoscono in un country club di Austin (Texas). Lui ha costruito il suo impero lavorando nel mondo della comunicazione. Ha ormai 70 anni ma da poco è rimasto. Questo ha inevitabilmente portato a incrementare le sue visite al ...