A caccia del vedovo d’oro | la storia vera che ha ispirato il film

(Di giovedì 21 settembre 2023) Ilalalladi Celeste Johnson Beard, una cameriera condannata all’ergastolo per aver ucciso il marito Steven Beard. Ma vediamo la faccenda punto per punto, un intreccio denso di omicidi, matrimoni, accuse e ricoveri ospedalieri, provando a tratteggiare la personalità della donna. Celeste Johnson nasce nel 1963 da una donna che la abbandona subito dopo il parto e che conoscerà solo qualche anno più tardi. La madre biologica di Celeste si definirà solo la sua incubatrice. La ragazza viene quindi adottata dalla famiglia Johnson dove viene abusata dal patrigno Edwin. Dopo aver tentato il suicidio in giovane età, Celeste dà alla luce due gemelle, Jennifer e Kristina, avute dal primo marito Craig Batcher. Un uomo violento che ...