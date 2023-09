17enne alla guida dell'auto della mamma si schianta contro un albero e muore. Tornava da una festa

(Di giovedì 21 settembre 2023) Sono quasi le 3a notte che dà l'arrivederci all’estate e dà il benvenuto all’autunno, Gianmaria , uno studentedi Pisticci in provincia di Matera, di ritorno da una, èa Pandaa madre . Al suo fianco c'è un suo amico poco più grande. Non potrebbe farlo perché, minorenne, non ha ancora la patente. All’improvviso perde illlomobile, che...

... chiedendogli anche di fare presto perché doveva portare la sua compagna in ospedale, una...vista dei carabinieri, ormai scoperto, il 18enne è risalito in auto e ha cercato di allontanarsi, ......povertà educativa ecriminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito ...in questi fatti "gravemente lesivi per l'ordine e la sicurezza pubblica" ritendendo che i due...

Matera, auto va fuori strada: morto 17enne alla guida senza patente Sky Tg24

Finisce fuori strada, muore 17enne alla guida senza patente La Gazzetta dello Sport

Sono quasi le 3 della notte che dà l'arrivederci all’estate e dà il benvenuto all’autunno, Gianmaria, uno studente 17enne di Pisticci in provincia di Matera, di ritorno da una festa, è alla guida ...La giovane, 17 anni, ha denunciato tutto a un'insegnante. Il padre avrebbe abusato di lei, mentre madre la maltrattava: "Ti odio" ...