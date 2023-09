Zubin Mehta per due sere al Maggio dirige Mendelssohn | solista Giuseppe Gibboni

Leggi su firenzepost

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Tutto dedicato a Mendelsson il programma: ouverture da Ein Sommernachtstraum (Sogno di una notte di mezza estate), Concerto in mi minore op. 64 per violino e orchestra e Sinfonia n. 4 in lare op. 90 Italiana L'articolo proviene da Firenze Post.