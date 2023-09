Zelensky rilancia il suo piano di pace davanti al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite | Mosca si ritiri

Curiosità: Il governo Meloni è il sessantottesimo esecutivo della Repubblica Italiana, il primo della XIX legislatura, in carica dal 22 ottobre 2022. È sostenuto dai partiti componenti la coalizione di centro-destra, dopo la vittoria alle elezioni politiche del 2022.

20 set 18:14all'Onuil suo piano di pace: "Mosca si ritiri" Nel suo intervento al consiglio di sicurezza dell'Onu, Volodymrha rilanciato la sua 'formula' di pace in 10 punti per ......allora la prossima volta cara Giorgia prenditi qualche ora in più per parlare conin ... Matteo Renzi: il Governo "non affronta la crisi economica. La politica parla solo del salario ...

Zelensky: Russia si ritiri da Ucraina, Crimea compresa. Togliere a Mosca il potere di veto all'Onu - Zelensky: l'umanità non ha più speranza nell'Onu per la ricerca della pace - Zelensky: l'umanità non ha più speranza nell'Onu per la ricerca della pace RaiNews

Ucraina, Zelensky annuncia un vertice per la pace Euronews Italiano

Zelensky, infine, rilancia il suo piano di pace per concludere il conflitto nel suo Paese: “Il completo ritiro di tutte le truppe russe, comprese la Flotta russa, e il ritiro di tutti i mercenari e ...La guerra in Ucraina giunge al giorno 574. Nuovo attacco di Kiev in Crimea: sospesa la circolazione sul ponte. Abbattuti 17 droni russi di fabbricazione iraniana. Zelensky è intervenuto all'Assemblea ...