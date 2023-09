Zelensky presenterà al Consiglio di sicurezza Onu la proposta di pace per l’Ucraina

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 20 settembre 2023) In un potente discorso alla settantottesima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il presidente ucraino Volodymyrha annunciato chenel dettaglio aldiOnu il piano diucraino accennato lo scorso anno in collegamento video e che finora ha ottenuto il sostegno, parziale o totale, di centoquaranta paesi.chiede un accordo diglobale perché non si fida della Russia. «Non ci si può fidare del male – chiedete a Prigozhin se si può scommettere sulle promesse di Putin. Per favore, ascoltatemi. Lasciamo che l’unità (degli Stati) decida tutto apertamente». Linkiesta ha raccontato la missione diplomatica difficile che attende: cercare di convincere gli stati africani, asiatici e sudamericani ...