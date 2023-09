Zelensky parla all' Onu | «Via alla Russia il potere di veto»

Leggi su panorama

(Di mercoledì 20 settembre 2023) «L'Onu può fare di più per la pace ed è ora che ildel diritto divenga tolto". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr, durante il suo intervento all'Assemblea Generale dell'Onu dedicato proprio al conflitto in Ucraina. «Lanon ha di diritto di avere le armi nucleari": lo ha detto il presidente ucraino, ammonendo che il rischio riguarda tutto il mondo. Non si può credere al diavolo, chiedete a Evgenij Prigozhin», ha aggiuntoattaccando il leader russo Vladimir Putin. Quindi,ha lanciato un appello «ad agire uniti nello sconfiggere l'aggressore». Un intervento che ha seguito quello del presidente Usa, Joe Biden: «Lacrede che il mondo si stancherà e permetterà di ...