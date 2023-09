Zelensky parla all' Onu | «Mosca vuole la guerra finale»

Leggi su panorama

(Di mercoledì 20 settembre 2023) «Mentre la Russia spinge il mondo verso la, l'Ucraina sta facendo di tutto per garantire che dopo l'aggressione russa nessuno al mondo oserà attaccare alcuna nazione. L'uso delle armi deve essere limitato, i crimini didevono essere puniti, le persone deportate devono tornare a casa e l'occupante deve tornare nella propria terra". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr, durante il suo intervento all'Assemblea Generale dell'Onu dedicato proprio al conflitto in Ucraina. «La Russia non ha di diritto di avere le armi nucleari": lo ha detto il presidente ucraino, ammonendo che il rischio riguarda tutto il mondo. Non si può credere al diavolo, chiedete a Evgenij Prigozhin», ha aggiuntoattaccando il leader russo Vladimir Putin. Quindi,ha ...