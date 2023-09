Curiosità: Volodymyr Oleksandrovyc Zelens'kyj (in ucraino ; AFI : [wolo'dmr olek'sndrowd ze'lnskj]; Kryvyj Rih, 25 gennaio 1978) è un politico, attore, regista, sceneggiatore e comico ucraino, dal 20 maggio 2019 presidente dell'Ucraina.

A dare l'annuncio è stato Volodymyrparlando per la prima volta di persona'assemblea generale dell'Onu dopo Joe Biden, che aveva anticipato il suo appello alla comunita' internazionale a ...... come la richiesta di caccia F16 da parte di. Nel frattempo gli Stati Uniti hanno toccato ... e mette a rischio gli investimenti necessari alla transizione energetica e'adattamento al ...

Zelensky all'Onu: prepariamo vertice mondiale sulla pace. Azerbaijan attacca il Nagorno-Karabakh: 5 ... Il Sole 24 ORE

Zelensky all'Onu, "un vertice mondiale per la pace" - Mondo - Ansa.it Agenzia ANSA

Atteso nella giornata di oggi un Consiglio di Sicurezza sul conflitto ucraino, all’Assemblea generale dell’Onu, attualmente in corso a New York. Qui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si troverà ...Se solo queste due cose le avesse dette qualcuno che non si consegna inerme alla propaganda, allora ci sarebbe stato pronto un plotone di esecuzione per massacrarlo. Invece arrivano direttamente dai f ...