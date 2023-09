Zelensky all' Onu accusa la Russia di aver commesso ' un' aggressione criminale'

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Il presidente ucraino Volodymyrhato ladi"un'e non provocata" mentre si trovava faccia a faccia con i funzionari di Vladimir Putin per la ...

Curiosità: Volodymyr Oleksandrovyc Zelens'kyj (in ucraino ; AFI : [wolo'dmr olek'sndrowd ze'lnskj]; Kryvyj Rih, 25 gennaio 1978) è un politico, attore, regista, sceneggiatore e comico ucraino, dal 20 maggio 2019 presidente dell'Ucraina.

Tutti gli occhi erano puntati su possibili interazioni trae il ministro degli Esteri ... Separatamente, su Telegram sono circolate riprese di una azione militare vicino'aeroporto ...... il rispetto dell'integrità territoriale e il diritto dei popoli'autodeterminazione". Le accuse ...lascia la sala Il presidente ucraino è andato via prima del previsto intervento del ...

Ucraina, Zelensky all'Onu: "Russia spinge mondo verso guerra finale" Adnkronos

Il piano per la pace in Ucraina spiegato da Zelensky all'Onu: Putin si ritiri dal nostro territorio Fanpage.it

Nazioni Unite (New York), 20 set. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato davanti al Consiglio di sicurezza delle ...«La presenza della Russia qui è illegittima, il potere di veto a Mosca dovrebbe essere sospeso in seguito alle atrocità commesse», ha detto Zelensky, sottolineando che il potere di veto in mano ...