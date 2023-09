Young Boys - Lipsia 1 - 3 | gol e highlights

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Nella prima giornata della fase a gironi di Champions League, ilvince per 3 - 1 in casa dello. Guarda gli ...

Curiosità: Il Berner Sport Club Young Boys, meglio noto come Young Boys, è una società polisportiva svizzera con sede nella città di Berna, meglio nota per la sua sezione calcistica, che milita nella Super League, la massima divisione del campionato svizzero di calcio. Fondato il 14 marzo 1898, ha come colori sociali il giallo e il nero.

Ma lonon molla e trova il pareggio con Meschak Elia . Nella ripresa il team guidato da Marco Rose prende il largo con Schlager e Sesko . Gruppo H: Barcellona e Porto senza problemi. Il ...Nella prima giornata della fase a gironi di Champions League, il Lipsia vince per 3 - 1 in casa dello. Guarda gli ...

Champions League, i risultati della prima giornata di Champions. Barcellona a valanga con Joao Felix e Lewandowski. City passeggia anche grazie alla papera di Glazer.Nel gruppo G Manchester City e Lipsia salgono entrambe a punteggio pieno. Con la squadra di Guardiola quotata già praticamente agli ottavi, il Lipsia gli fa mo ...