“X Factor” | le anticipazioni di giovedì 21 settembre 2023

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Second puntata del talent Torna21, su Sky e in streaming su NOW, X. Secondo appuntamento con le Audition per lo show Sky Original prodotto da Fremantle, dopo il debutto della scorsa settimana che ha subito regalato esibizioni incendiarie e momenti di pura energia. Leggi anche: “X”: com’è andata la prima puntata dell’edizioneAnche questa settimana tanti i ragazzi che si presenteranno sul palco, esibendosi con una cover o con un loro brano inedito, con l’obiettivo di strappare almeno tre sì ai 4 giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan: solo così potranno accedere ai Bootcamp, la fase successiva delle selezioni. Sarà Francesca Michielin ad aprire la puntata e ad accogliere gli artisti nella sua postazione nel backstage ...

Curiosità: La quinta edizione del talent show musicale X Factor è andata in onda in prima serata su Sky Uno dal 20 ottobre 2011 al 5 gennaio 2012 per dodici puntate.

...gli show nel 2024 vedremo quello che si preannuncia come un Xdel rap, Nuova Scena Rhythm + Flow Italia, competizione musicale con Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain. Tra le...In questa fase i quattro al tavolo, per la prima volta nella storia di X, sceglieranno in prima persona i 12 artisti protagonisti del proprio Bootcamp , senza distinzioni tra solisti e band. ...

X Factor 2023, le anticipazioni della prima puntata di audizioni La Gazzetta dello Sport

X Factor 2023, le anticipazioni in vista della seconda puntata di ... Spettacolo.eu

Giovedì 21 settembre secondo appuntamento di Audition per ‘X Factor 2023’: le anticipazioni e una clip in anteprima della puntata.Torna l'appuntamento con «Terra amara», la serie tv turca trasmessa dal 4 luglio 2022 su Canale 5 e disponibile anche su Mediaset Infinity. In onda oggi ...