X Factor 2023 | tutto pronto per le emozioni delle seconde Audition

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Xè di nuovo in onda, portando una raffica di talento e vitalità sui piccoli schermi il giovedì sera. Protagonisti del palcoscenico sono i tanti aspiranti concorrenti, tra audizioni esaltanti e sistemi di selezione accurati. I giudici sono pronti a vedere ed apprezzare una varietà di proposte musicali, che vanno oltre i classici confini dei generi. Tra le esibizioni, grandi sorprese sono in agguato, promettendo un evento televisivo da non perdere. X: le anticipazioni di giovedì 21 settembreAtteso per giovedì 21 settembre, il pubblico potrà vivere la magia del secondo episodiodi X, l’acclamato show Sky Original, prodotto da Fremantle. Dopo il debutto esplosivo della settimana scorsa, il programma ...

Curiosità: X Factor è la versione italiana del talent show musicale di origine britannica The X Factor. Le prime quattro edizioni sono andate in onda su Rai 2, mentre dal 2011 è in onda su Sky Uno e su Now dal 2014 con repliche su Cielo e TV8, dopo la rinuncia da parte della Rai per via degli alti costi di produzione e l'acquisto del format da parte di Sky Italia che, dopo aver avuto l'esclusiva per otto stagioni TV, ha poi prolungato la trasmissione del talent fino alla stagione 2023. Dall'undicesima edizione, RTL 102.5 diventa la nuova radio ufficiale del programma, subentrando a Radio Deejay (edizione 6-10) e Radio 105 (edizione 5).

Il giudice alle prese con un concorrente ispanico. Andrà in onda giovedì sera su Sky e in streaming su Now ...