X Factor 2023 | seconda puntata di Audition | la clip di Fedez

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Giovedì 21 settembre secondo appuntamento con X, in onda in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. Prosegue, dunque, il cammino delledopo il debutto che ha regalato esibizioni incendiarie e piene di emozioni. Anche questa settimana tanti ragazzi sfileranno sul palco pronti a conquistare un posto per continuare a coltivare il loro sogno nel mondo della musica. Alla scrivania, i giudici da convincere sono(alle prese anche con lo spagnolo…), Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan, coordinati dalla conduzione di Francesca Michielin Diversissimi tra loro gli aspiranti concorrenti che dovranno essere valutati dai giudici: età, background, ispirazioni differenti rendono la proposta musicale caleidoscopica. Questa settimana c’è chi ...

Curiosità: X Factor è la versione italiana del talent show musicale di origine britannica The X Factor. Le prime quattro edizioni sono andate in onda su Rai 2, mentre dal 2011 è in onda su Sky Uno e su Now dal 2014 con repliche su Cielo e TV8, dopo la rinuncia da parte della Rai per via degli alti costi di produzione e l'acquisto del format da parte di Sky Italia che, dopo aver avuto l'esclusiva per otto stagioni TV, ha poi prolungato la trasmissione del talent fino alla stagione 2023. Dall'undicesima edizione, RTL 102.5 diventa la nuova radio ufficiale del programma, subentrando a Radio Deejay (edizione 6-10) e Radio 105 (edizione 5).

Alle prese con un concorrente ispanico, il tavolo dei giudici di Xscopre di avere al suo interno un perfetto traduttore italiano - spagnolo: Fedez. Tutto merito della tata dei suoi figli, la quale gli ha insegnato poche frasi, ma fondamentali...

