WWE | In scadenza il contratto di Sheamus

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Diverse star della WWE, in questo periodo, hanno unche scadrà fra pochi mesi. Ildi Drew McIntyre, ad esempio, scadrà intorno a WrestleMania 40; il suoancora non è stato rinnovato ma, a seguito di una pausa dopo WrestleMania 39, è stato esteso. Nella stessa situazione dello scozzese si trova anche, il cuiscadrà ad inizio 2024. L’età non sembra un problema L’aggiornamento suldiè arrivato da Sean Sapp, il quale ha dichiarato: “Ildiscadrà nel 2024, più precisamente all’inizio del 2024. Qualcuno ha anche detto che è vicino alladeldi Drew“.compirà 46 anni ...

Curiosità: Il WWE Championship è un titolo mondiale di wrestling di proprietà della WWE ed esclusivo del roster di SmackDown, ed è detenuto da Roman Reigns dal 3 aprile 2022.

Al momento ci sono due situazioni molto delicate in WWE, e sono quelle di Edge e Drew McIntyre, due grandi Superstar che sono accomunate dalla stessa cosa, ovvero, il contratto in scadenza.