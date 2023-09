WWE | Emergono i dettagli del meeting con i dipendenti tenutosi ieri

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Nella giornata di, la WWE ha tenuto uncon i propriche ha visto la presenza di Vince McMahon. L’ex proprietario della compagnia ha aggiornato iriguardo alla recente acquisizione della WWE da parte di Endeavor, culminata con la nascita del TKO Holdings Group. L’incontro è stato descritto come “incoraggiante” e durante il, McMahon e Khan hanno assicurato un futuro roseo ai propri. I rumours Nonostante le premesse di McMahon, molti impiegati sono rimasti contrariati da alcune dichiarazioni effettuate dall’Executive Chairman della TKO. L’ex patron WWE aveva parlato di una compagnia in una situazione di stallo e che la fusione con la UFC non avrebbe fatto altro che migliorare la situazione. Secondo PWInsider, molti ...

Curiosità: Rocky Johnson, nato Wayde Douglas Bowles (Amherst, 24 agosto 1944 – Lutz, 15 gennaio 2020), è stato un wrestler e pugile canadese.

La WWE si appresta finalmente a tornare in Australia, secondo quanto riportato da West Australian, che ha scritto: " Uno dei [più] grandi spettacoli sportivi del mondo sta arrivando a Perth, con il ...